Некоторые ИП на ПСН без работников за 1 квартал 2025 должны сдать два отчета

В конце апреля для предпринимателей на патентной системе налогообложения истекают крайние сроки сдачи двух отчетов, если есть основания для их представления.

1. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во 1 кв. 2025. (приказ ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую — 25 апреля. Он сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде.



2. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 апреля.

Что должны сдать ИП на ОСНО за 1 кв. 2025 смотрите здесь.