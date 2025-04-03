Как заполнить новую декларацию по НДС и настроить учет НДС в новой версии 1С

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Учет операций с маркетплейсами в 1С: первичные документы, реализация, НДС — работа с маркетплейсами в 1С, отражении операций в 1С.

Заполняем декларацию по НДС за 1 квартал в 1С: Предприятие 8.3 — все этапы подготовки и сдачи декларации по НДС за 1 квартал, основные ошибки и способы их предотвращения.

Налоговая реформа-2025 — курс про все изменения в бухучете и налогах в 2025 году.

НДС на УСН-2025 — курс учит работать с НДС в компаниях на УСН.

НДС: расчет, декларация, 1С — курс научит работать с НДС в любых ситуациях и на всех системах налогообложения.

Нулевая декларация по НДС в 2025 году. Мини-курс — вы узнаете, кто должен сдавать нулевую декларацию, как ее заполнить и в какие сроки подать.

Как правильно вести книгу покупок в 2025 году. Мини-курс — узнаете, для чего нужна книга покупок и как правильно ее вести.