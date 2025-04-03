ЦОК ПРЕМ (с кнопкой) 02.04 Мобильный
Обучение для бухгалтеров

Как заполнить новую декларацию по НДС и настроить учет НДС в новой версии 1С

В учете НДС много нововведений. Появилась новая форма счета-фактуры, а также изменилась программа 1С по работе с НДС, впереди сдача новой декларации по НДС. Редакция Клерк.Премиум собрала подборку, которая поможет разобраться в новых правилах учета НДС.

Ловите подборку свежих материалов по теме «НДС»:

Записи вебинаров

Онлайн-курсы

Разборы

Запись конференции

VII Всероссийская бухгалтерская конференция — эксперты рассказывают про первый опыт применения новых правил в 2025 году, как работать с НДС на УСН и сдавать отчетность по новым требованиям.

Стоимость годовой подписки Клерк.Премиум6 000 рублей!

Оформить подписку

Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране!

Начать дискуссию