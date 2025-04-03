ФНС: в России платежная дисциплина повысилась

После перехода на ЕНС число ошибок снизилось в 28 раз, а количество должников сократилось в два раза.

Заместитель руководителя ФНС Константин Чекмышев рассказал, что благодаря ЕНС, повысилась платежная дисциплина — уровень долга к годовым поступлениям по итогам прошлого года составил 5%, что на 1,1 п.п. ниже.

Число ошибок в платежных документах сократилось в 28 раз, а число должников — в два раза.

«Благодаря тому, что сальдо ЕНС стало формироваться как доверенная сумма расчетов между государством и налогоплательщиком, срок возврата ускорился в шесть раз», — заявил Константин Чекмышев.

Также он рассказ о работе системы СКУАД, которая анализирует риски и находит решения для управления налоговой задолженностью: либо ее принудительно взыскивают, либо реструктуризируют. Технология позволяет выявить аффилированных лиц и основания для оспаривания сделок с ними. Например, при продаже недвижимости по заниженной стоимости.

ФНС считает этот механизм клиентоориентированным и способным предотвратить банкротства компаний.