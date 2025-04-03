Никаких шуток! Это новая акция на онлайн-курсы «Клерка»!

Весь апрель никому не верь! Но это точно не про нас — у нас все по-честному. Так что встречайте новую акцию на популярные онлайн-курсы «Клерка», которые помогут вам в короткий срок подтянуть знания или даже освоить новый участок. Лучшей подготовки к лету и быть не может! Поспешите — предложение действует до 5 апреля.

Начинаем активную подготовку к лету! Берем в руки мышку, усаживаемся за компьютерный стол и нажимаем кнопку — учиться! Лучшей подготовки и придумать нельзя — несколько тренировок в неделю и уже через пару месяцев вы себя не узнаете. В голове самые актуальные знания и навыки для работы на любом участке, а рука набита на выполнение сложных задач в последней версии 1С.

Скорее выбирайте курсы и приступайте к обучению! Акция действует до 5 апреля.

Каталог курсов

Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты вы сможете приступить к учебе.

Онлайн-курс — это отличная возможность приступить к изучению профессии сразу по новым правилам 2025 года. Мы обновили программу и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС. Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН.

Цена до 5 апреля включительно: 4 200 рублей вместо 19 900 рублей.

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Вы узнаете, как правильно заполнять отчетность на УСН, новые декларации по УСН и НДС. Научитесь вести операций в последней версии 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

Цена до 5 апреля включительно: 4 200 рублей вместо 15 950 рублей.

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Вы разберетесь в юридических нюансах работы на маркетплейсах, научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН, узнаете, как избежать проблем с ФНС и работать без штрафов на маркетплейсах. Мы обновили программу и добавили уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

Цена до 5 апреля включительно: 4 200 рублей вместо 16 350 рублей.

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Вы научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. Мы обновили программу курса и добавили туда дополнительный урок по расчетам в период санкций через платежных агентов.

Вы получите актуальные знания и сможете претендовать на престижную должность бухгалтера ВЭД.

Цена до 5 апреля включительно: 4 200 рублей вместо 18 990 рублей.

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