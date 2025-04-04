Минфин объяснил, попадают ли резиденты ОЭЗ под ограничение на перенос убытков

Базу по прибыль можно уменьшать на убытки прошлых лет, но есть ограничение в 50%. Минфин рассказал, распространяется ли это правило на компании, которые работают в особых экономических зонах.

С января 2017 года бизнес может уменьшать базу по прибыли на убытки прошлых лет, но не более чем на 50%. Это ограничение будет действовать до конца 2026 года. Однако это правило не действует на резидентов особых экономических зон.

«На налогоплательщиков, применяющих пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций, ограничение по переносу убытков, установленное пунктом 2.1 статьи 283 НК, не распространяется. Также отмечаем, что положениями НК не предусмотрен особый порядок определения "первой" прибыли для резидентов ОЭЗ», — сказано в письме Минфина от 10.02.2025 № 03-03-05/11270.

Согласно ст. 284 НК, ставка по налогу на прибыль для компаний из ОЭЗ установлена в размере 2% (то, что пойдет в федеральный бюджет). При этом регионы могут установить еще и свою ставку, которая не может превышать 13,5% (то, что пойдет в региональный бюджет). Пониженные ставки применяют только к прибыли, полученной от деятельности на территории ОЭЗ. Других условий не предусмотрено.