Аналитики определили регионы с самым высоким процентом банкротств

Доля банкротств не превышает 1% от действующего бизнеса. ИП уходят в банкротства чаще, чем компании.

Лидируют по частоте банкротств компании из Кабардино-Балкарии, Магаданской области, Адыгеи, а также из города Байконур, который РФ арендует у Казахстана.

Среди ИП больше всего банкротных дел заводят в Курганской области, в Коми и Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса «Контур.Фокус».

В среднем по стране предприниматели чаще банкротятся, чем юридические лица. Однако в обоих категориях доля таких дел не превышает 1% от действующего бизнеса.

С 2022 по 2024 годы процедуру банкротства запустили в отношении 22 119 компаний и 46 239 ИП. Банкротами признали 24 134 юрлица и 36 212 предпринимателей.