💬 Ozon добавил в чаты с клиентами автоответы

Если клиент напишет поздно ночью или в выходной, селлер сможет сразу сказать ему, когда ждать ответа. Это поможет сформировать верные ожидания и позитивное впечатление о вашем магазине, подчеркивает телеграм-канал для продавцов Озона.
Чтобы не пропустить сообщения и ответить клиентам, чаты с автоответами останутся для продавца непрочитанными: искать их можно по фильтрам «Только новые» или «Без вашего ответа».
Маркетплейс объяснил, как настроить автоответы:
Перейти в чаты с покупателями и нажать шестеренку над списком чатов.
Нажать на «Автоматические ответы», а затем «По расписанию».
Указать свой часовой пояс, дату и время отправки автоответа.
Написать текст сообщения, соблюдая правила общения с покупателями.
Пока можно настроить только один текст автоответа.
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