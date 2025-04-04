💬 Ozon добавил в чаты с клиентами автоответы

Автоответы в чатах с клиентами позволяют реагировать на сообщения покупателей сразу, даже в нерабочее время.

Если клиент напишет поздно ночью или в выходной, селлер сможет сразу сказать ему, когда ждать ответа. Это поможет сформировать верные ожидания и позитивное впечатление о вашем магазине, подчеркивает телеграм-канал для продавцов Озона.

Чтобы не пропустить сообщения и ответить клиентам, чаты с автоответами останутся для продавца непрочитанными: искать их можно по фильтрам «Только новые» или «Без вашего ответа».

Маркетплейс объяснил, как настроить автоответы:

Перейти в чаты с покупателями и нажать шестеренку над списком чатов. Нажать на «Автоматические ответы», а затем «По расписанию». Указать свой часовой пояс, дату и время отправки автоответа. Написать текст сообщения, соблюдая правила общения с покупателями.

Пока можно настроить только один текст автоответа.