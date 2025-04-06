По всей России начала работать обратная связь для бизнеса

Ответ государственных органов по простым вопросам не превысит пяти дней, а на более сложные темы понадобится 30 дней.

На портале Госуслуги появилась платформа обратной связи (ПОС) для предпринимателей. Теперь она работает во всех регионах РФ, а с сентября 2024 года — только в 29 пилотных регионах.

«Через "ПОС Бизнес" подано более 1,7 тыс. сообщений и обращений бизнеса из 29 пилотных регионов. Чаще всего инвесторы консультируются по вопросам получения разрешительной документации и информации о мерах поддержки бизнеса», — сказала директор департамента производительности труда Минэкономики Светлана Горчакова.

Среднее время для простых консультаций не будет превышать 5 календарных дней. Если вопросы предпринимателей требуют изучения документов, то ответ займет 5-10 дней. Жалобы на нарушение прав и законных интересов бизнеса рассмотрят в течение 30 дней.