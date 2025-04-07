Проблемы в работе сайта

Сегодня на «Клерке» могли возникать задержки в работе сайта и ошибки на страницах.

На сайте 7 апреля наблюдались проблемы при загрузке страниц. Наша IT-поддержка постаралась как можно быстрее восстановить работоспособность и вернуть вам доступ к нужным материалам и сервисам.

В связи с неполадками могут быть задержки при ответах на вопросах в сервисе Консультаций. Приносим извинения за доставленные неудобства, наши эксперты постараются как можно оперативнее ответить на все вопросы.

Если у вас еще возникают проблемы с доступом— напишите о них в комментариях к этой новости.