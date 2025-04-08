Стоимость золотых резервов России побила исторический рекорд

В марте 2025 года стоимость золотых резервов России достигла 229 млрд долларов. Это новый исторический рекорд.

Сейчас доля золота в международных резервах страны составляет 35,4%, а годом ранее это значение было 28%. Это максимальный показатель с 1999 года, когда на золото приходилось 39,7% резервов, а его стоимость была всего 4,7 млрд долларов.

В 2024 году золотые резервы страны оценили в 166 млрд долларов. За год показатель вырос на 38%. Об этом сказано в материалах Центробанка.

Максимальна доля золота в резервах России была 1 января 1993 года (56,9%), а минимальная — в июне 2007 года (2,1%).