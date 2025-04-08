ФНС опубликовала информацию о рыночных котировках криптовалют для майнеров

Майнеры, которые совершают сделки с цифровыми валютам, теперь смогут оценить их стоимость по рыночным котировкам на дату получения дохода.

На сайте ФНС появилась информация о рыночных котировках цифровых валют и суммарных объемах ежедневных торгов у иностранных организаторов торговли (бирж). На основании этих данных майнеры смогут определить свой доход по операциям с цифровой валютой.

Сведения позволят рассчитать налоговую базу по операциям с криптовалютой на каждую дату признания дохода.

«Стоимость цифровой валюты определяется исходя из ее рыночной котировки на дату фактического получения дохода. Датой фактического получения дохода в виде цифровой валюты считается день, когда у лица возникло право распоряжаться ею», — сказано на сайте ФНС.

Сервис позволит рассчитывать:

стоимость цифровой валюты, полученной в результате майнинга — для учета дохода;

себестоимость проданной цифровой валюты, которая была получена в результате майнинга — для учета расходов.

Если по одной и той же цифровой валюте сделки прошли через двух и более иностранных организаторов торговли, то майнер может сам выбрать рыночную котировку у одной из этих бирж.