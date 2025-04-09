Туристический бизнес хочет пересмотреть размер турналога

Предприниматели просят отменить нижнюю границу туристического налога в размере 100 рублей. На практике эта сумма превышает размер самого налога в 1%.

В первом квартале 2025 года резко выросла фискальная нагрузка на санатории и гостиницы, а срок окупаемости таких проектов увеличился.

Представители туристического бизнеса считают, что туристический налог был принят «излишне поспешно», без учета замечаний предпринимателей. Об этом сказано на сайте Российского союза туриндустрии (РСТ).

«У участников рынка уже возникают операционные проблемы с начислением налога, особенно если они, как санатории, реализуют свои услуги по путевкам. Из налога на доходы от услуг размещения турналог для них превращается в оборотный. Возникают вопросы и по оформлению льготников, по применению регионами льготной или нулевой ставки налога в низкий сезон», — сказал руководитель профильной комиссии РСПП Сергей Шпилько.

Также он добавил, что нужно отменить нижнюю границу туристического налога. Сейчас это 100 рублей за суточное проживание. На практике оказалось, что при налоге в 1% эти 100 рублей обернулись «вовсе не одним, а двумя, а то и тремя процентами».

По мнению Шпилько, туристический налог выглядит как плата за право заниматься деятельностью по оказанию услуг размещения.