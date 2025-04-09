⚡️ Итоги дня: Ferrari стала самой красивой машиной 2025 года, РЖД станет блокировать перекупщиков билетов, а нейросеть будет рекомендовать места на картах

«Национальная медиа группа» начала переговоры о покупке «Медиалогии» — системы мониторинга и анализа СМИ и соцсетей. Эта же компания планирует

запустить приложение «Сторис» для просмотра сериалов в формате коротких вертикальных видео. Сначала в нем будут публиковать проекты телеканала «Домашний».