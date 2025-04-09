ЦОК ПРЕМ статья (643510) 09.04 Мобильный
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⚡️ Итоги дня: Ferrari стала самой красивой машиной 2025 года, РЖД станет блокировать перекупщиков билетов, а нейросеть будет рекомендовать места на картах

Подготовили обзор главных событий дня — 9 апреля 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • РЖД будут блокировать пользователей, которые покупают билеты для перепродажи. Также под блокировку можно попасть за массовые возвраты купленных электронных билетов или подключение к одной учетной записи одновременно более семи устройств.

  • В Госдуме займутся регулированием ИИ на законодательном уровне. В состав группы вошли представители всех фракций. Ожидается, что она будет функционировать до 2026 года.

  • Продавать жилье на вторичном рынке становится все сложнее и дольше. Срок экспозиции готовых квартир в российских мегаполисах за I квартал 2025 года увеличился еще на 4%. Объявления о продаже оставались активными в среднем 110 дней, подсчитали в Яндекс Недвижимости. С I квартала 2024 года рост составил в среднем 28%, или 24 дня.

  • В Ярославской области запустили первое промышленное производство орхидей. Предприятие планирует обеспечить импортозамещение до 50% продукции в этой категории к 2027 году.

  • Ferrari 12Cilindri признана самой красивой машиной 2025 года.

Источник

  • «Национальная медиа группа» начала переговоры о покупке «Медиалогии» — системы мониторинга и анализа СМИ и соцсетей. Эта же компания планирует

    запустить приложение «Сторис» для просмотра сериалов в формате коротких вертикальных видео. Сначала в нем будут публиковать проекты телеканала «Домашний».

  • В «М.Видео-Эльдорадо» открыли предзаказ на игровую консоль Nintendo Switch 2 по цене 60 тыс. рублей. В начале апреля компания объявила ее стоимость в 450 долларов, это около 38,8 тыс. рублей по курсу ЦБ на 8 апреля 2025 года.

  • Яндекс Карты запустили рекомендации мест в городе от нейросети. Теперь ИИ изучает места за пользователей — от сетевых ресторанов в городах до популярных локаций в небольших населенных пунктах, — чтобы рекомендовать наиболее подходящие для конкретной ситуации.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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