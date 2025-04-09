⚡️ Итоги дня: Ferrari стала самой красивой машиной 2025 года, РЖД станет блокировать перекупщиков билетов, а нейросеть будет рекомендовать места на картах

РЖД будут блокировать пользователей, которые покупают билеты для перепродажи. Также под блокировку можно попасть за массовые возвраты купленных электронных билетов или подключение к одной учетной записи одновременно более семи устройств.
В Госдуме займутся регулированием ИИ на законодательном уровне. В состав группы вошли представители всех фракций. Ожидается, что она будет функционировать до 2026 года.
Продавать жилье на вторичном рынке становится все сложнее и дольше. Срок экспозиции готовых квартир в российских мегаполисах за I квартал 2025 года увеличился еще на 4%. Объявления о продаже оставались активными в среднем 110 дней, подсчитали в Яндекс Недвижимости. С I квартала 2024 года рост составил в среднем 28%, или 24 дня.
В Ярославской области запустили первое промышленное производство орхидей. Предприятие планирует обеспечить импортозамещение до 50% продукции в этой категории к 2027 году.
Ferrari 12Cilindri признана самой красивой машиной 2025 года.
«Национальная медиа группа» начала переговоры о покупке «Медиалогии» — системы мониторинга и анализа СМИ и соцсетей. Эта же компания планирует
запустить приложение «Сторис» для просмотра сериалов в формате коротких вертикальных видео. Сначала в нем будут публиковать проекты телеканала «Домашний».
В «М.Видео-Эльдорадо» открыли предзаказ на игровую консоль Nintendo Switch 2 по цене 60 тыс. рублей. В начале апреля компания объявила ее стоимость в 450 долларов, это около 38,8 тыс. рублей по курсу ЦБ на 8 апреля 2025 года.
Яндекс Карты запустили рекомендации мест в городе от нейросети. Теперь ИИ изучает места за пользователей — от сетевых ресторанов в городах до популярных локаций в небольших населенных пунктах, — чтобы рекомендовать наиболее подходящие для конкретной ситуации.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
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