Набиуллина: ЦБ и Минфину удалось разблокировать половину замороженных активов в конце 2024 года

Глава ЦБ заявила, что активы, которые Россия заблокировала в качестве ответа на санкции, не будут разморожены до тех пока, пока не будет веских причин.

К началу 2025 года власти добились разблокировки около половины замороженных активов компаний и инвесторов.

«К началу этого года было разблокировано около половины активов российских граждан и компаний, которые попали под блокировку в 2022 году», — сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Сейчас регулятор вместе с Минфином работают, чтобы разморозить оставшиеся активы. Кроме того, западные ценные бумаги, которые заморозили в качестве ответных санкций, невозможно разблокировать без веских оснований.

Также глава ЦБ добавила, что Банк России еще не получал запросов о возвращении иностранных финансовых компаний.