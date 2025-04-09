ФНС знает об оборудовании, используемом для майнинга цифровой валюты

Сведения об оборудовании для майнинга входят в состав обязательной отчетности майнера в налоговую.

По закону лицо, осуществляющее майнинг цифровой валюты, в том числе участник майнинг-пула, обязано сообщить в ФНС:

о получении цифровой валюты в результате майнинга;

адресе-идентификаторе, включая адрес-идентификатор майнинг-пула.

Состав такой информации определен Правилами, утвержденными постановлением кабмина от 01.11.2024 № 1466. Она включает в том числе сведения об оборудовании, используемом для майнинга цифровой валюты (подп. «л» п. 5 Правил).

Перечень наименований (марка и модель) такого оборудования ФНС публикует на промостранице своего сайта.

Такие разъяснения даны в сервисе ФНС часто задаваемых вопросов.