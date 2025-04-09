Жалоб на мисселинг стало в два раза меньше

В целом в 2024 году число случаев мисселинга, на которые поступили жалобы, снизилось вдвое.

В годовом отчете об итогах работы Банк России отмечает, что жалобы на мисселинг — предложение одних финансовых продуктов под видом других — были связаны с продажей инвестиционных продуктов под видом вкладов. Полномочия ЦБ останавливать такие продажи позволили значительно снизить случаи мисселинга.

В 2024 году начала действовать очередная мера, которая минимизирует риски продажи инвестиционного страхования жизни вместо вклада: с 01.10.2024 сложные страховые продукты с инвестиционной составляющей можно продавать неквалифицированным инвесторам, только если они успешно пройдут специальный тест, подтверждающий понимание ими условий и рисков таких сделок.