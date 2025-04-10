💪 НК не запрещает вести онлайн-тренировки на ПСН

Желающие применять патентную систему налогообложения интересуются у ФНС, подходят ли под патент «Проведение занятий по физической культуре и спорту» онлайн-тренировки.

Ведомство в своем телеграм-чате разъяснило, что согласно подп. 28 п. 2 ст. 346.43 НК, ПСН могут применять индивидуальные предприниматели в отношении проведения занятий по физической культуре и спорту. Однако про их формат — онлайн/офлайн — НК умалчивает.

Поэтому налоговики сослались на письмо Минфина от 03.08.2020 № 03-11-11/67893. Оно гласит, что в главе 26.5 Кодекса нет запрета на оказание таких услуг в интернете.

При этом патентная система применяется в отношении видов деятельности, перечень которых устанавливает закон региона.