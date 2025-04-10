ЦОК КПП БСН (1) 10.04 Мобильный
Общество

Автошколы хотят обязать бесплатно доучивать тех, кто не сдал на права

Если ученик автошколы не сдал экзамен в ГАИ, это можно расценивать как некачественную услугу, считают в Общественной палате.

Зампред комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов предложил законодательно обязать автошколы бесплатно доучивать тех, кто не сдал экзамен на получение водительского удостоверения.

«Если человек не сдал экзамен в ГИБДД, я считаю, что это некачественно оказанная услуга. То есть человеку обещали за его деньги обучить в автошколе, он экзамен не сдал. Но если он пришел в ГИБДД сдавать экзамен, это значит, что в автошколе он его сдал», — сказал Александр Холодов.

Также он добавил, что автошколам стоит разрешить самостоятельно подходить к программе обучения, применять современные методики, в том числе инновационные и дистанционные. Например, можно заниматься с помощью тренажеров и нейросетей.

Комментарии

4
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    с ОНК Александр Холодов предложил законодательно обязать автошколы бесплатно доучивать тех, кто не сдал экзамен на получение водительского удостоверения.

    некоторые так и будут .... до конца жизни

    Тут же как и с обычной школой! Есть люди, которые и к концу задачку первого класса....

  • 1337452@

    чтото мне кажется тут дело не только в автошколе. не просто так сейчас сдают на права в ближнем зарубежье. даже в таиланде сдать на права проще, чем в рф. даже есть уже туры. а с нашей системой сдачи автошколы объективно не смогут выучить так, чтоб сдать с первого раза.

    • Блудный сын

      скорее это все-же проблема как раз "учеников". в большей степени это именно они не желают учиться, полагая что раз денежку заплатили, то им всё должно предоставить на блюдечке, прямо как с курсами - послушали/прослушали и свидетельство получили