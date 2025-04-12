ИИ-решения российского банка стали победителями AI World Championship 2025 в Абу-Даби (ОАЭ)

Решения на основе искусственного интеллекта Точка банка 7 апреля 2025 года стали победителями AI World Championship 2025 в Абу-Даби — одного из крупнейших международных чемпионатов в сфере ИИ.

Банк Точка получил награды сразу в двух номинациях — AI in Finance и AI in E-Commerce. Решения были отмечены за прикладной и клиентоориентированный подход — фокус на реальные задачи бизнеса, а не демонстрацию технологий. Среди представленных продуктов — AI-Ассистент, Точка Нетворк и 24AI.

Об этом сообщает пресс-релиз банка, он есть у «Клерка».

Это значимое событие для российского финтеха и ИИ-продуктов. Точка стал единственным российским банком, чьи ИИ-решения прошли в финал и были высоко отмечены жюри.

Чемпионат мира по ИИ прошел в рамках форума AIM Congress, который собрал участников из более чем 180 стран.