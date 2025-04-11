Поможем составить отчетность за 1 квартал и настроить учет НДС при УСН на профкурсах! Скорее записывайтесь по акции

На носу сдача отчетности за 1 квартал 2025 года, многие формы, например, декларации по НДС и налогу на прибыль, будут новыми. Чтобы не нарваться на претензии налоговиков, лучше вовремя подготовиться. Скорее записывайтесь на профкурсы — повторяйте главные правила и осваивайте новые инструменты для мощного старта в карьере. Акция действует до 12 апреля.

Просто космос, а не акция! Сделали для вас подборку курсов повышения квалификации и профпереподготовки, которые помогут подтянуть знания по работе с изменениями — новой отчетностью и ведению учета в 1С для компаний на ОСНО и УСН, а также станут отличным стартом в карьере, если вы решите сменить участок и начать развиваться на маркетплейсах или вести учет ВЭД.

Выбирайте курсы и полетели! Акция действует до 12 апреля.

Каталог курсов

После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО.

Если вы так и не разобрались с учетом НДС при УСН в 1С, не знаете, как заполнить новую декларацию по НДС, потому что сталкиваетесь с этой задачей впервые, то наш новый курс будет лучшим решением. Вы научитесь рассчитывать НДФЛ и страховые взносы, оформлять сотрудников и грамотно отвечать на требования налоговиков.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена до 12 апреля включительно: 8 900 рублей вместо 31 790 рублей.

Старт потока 15 апреля.

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Мы записали новый расширенный курс, куда вошло более 300 уроков, реальные задачи для практики и инструкции. Вы узнаете, как выбрать метод налоговой оптимизации, внедрить управленческий учет, научитесь работать с аналитикой и строить финансовые модели, чтобы на их основе предлагать управленческие решения руководителю.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Старт потока 15 апреля.

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Вы научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. Мы обновили программу курса и добавили туда дополнительный урок по расчетам в период санкций через платежных агентов.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена до 12 апреля включительно: 10 900 рублей вместо 35 200 рублей.

Старт потока 15 апреля.

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Сотрудничество с селлерами может стать как источником дополнительного заработка для бухгалтера, так и новой сферой для успешной карьеры. На курсе вы получите все необходимые знания для ведения учета операций на маркетплейсах и отработаете навыки на реальных задачах. Мы обновили программу и добавили уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Старт потока 15 апреля.

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Вы узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, прибылях и убытках, сможете предлагать руководству управленческие решения. Станете незаменимым помощником с высокой зарплатой и новой должностью.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов.

Цена до 12 апреля включительно: 12 900 рублей вместо 27 000 рублей.

Старт потока 15 апреля.

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