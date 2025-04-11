Поможем составить отчетность за 1 квартал и настроить учет НДС при УСН на профкурсах! Скорее записывайтесь по акции

Просто космос, а не акция! Сделали для вас подборку курсов повышения квалификации и профпереподготовки, которые помогут подтянуть знания по работе с изменениями — новой отчетностью и ведению учета в 1С для компаний на ОСНО и УСН, а также станут отличным стартом в карьере, если вы решите сменить участок и начать развиваться на маркетплейсах или вести учет ВЭД.
Выбирайте курсы и полетели! Акция действует до 12 апреля.
После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО.
Главный бухгалтер на УСН
Если вы так и не разобрались с учетом НДС при УСН в 1С, не знаете, как заполнить новую декларацию по НДС, потому что сталкиваетесь с этой задачей впервые, то наш новый курс будет лучшим решением. Вы научитесь рассчитывать НДФЛ и страховые взносы, оформлять сотрудников и грамотно отвечать на требования налоговиков.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена до 12 апреля включительно: 8 900 рублей вместо
31 790 рублей.
Старт потока 15 апреля.
Главный бухгалтер на ОСНО
Мы записали новый расширенный курс, куда вошло более 300 уроков, реальные задачи для практики и инструкции. Вы узнаете, как выбрать метод налоговой оптимизации, внедрить управленческий учет, научитесь работать с аналитикой и строить финансовые модели, чтобы на их основе предлагать управленческие решения руководителю.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Старт потока 15 апреля.
Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году
Вы научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. Мы обновили программу курса и добавили туда дополнительный урок по расчетам в период санкций через платежных агентов.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
Цена до 12 апреля включительно: 10 900 рублей вместо
35 200 рублей.
Старт потока 15 апреля.
Бухгалтер маркетплейса
Сотрудничество с селлерами может стать как источником дополнительного заработка для бухгалтера, так и новой сферой для успешной карьеры. На курсе вы получите все необходимые знания для ведения учета операций на маркетплейсах и отработаете навыки на реальных задачах. Мы обновили программу и добавили уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
Старт потока 15 апреля.
Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах
Вы узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, прибылях и убытках, сможете предлагать руководству управленческие решения. Станете незаменимым помощником с высокой зарплатой и новой должностью.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов.
Цена до 12 апреля включительно: 12 900 рублей вместо
27 000 рублей.
Старт потока 15 апреля.
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