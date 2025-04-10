Налоговики стали плотнее работать с полицейскими: результаты и акценты

Количество выездных проверок со стороны ФНС сокращается, акцент — на добровольном уточнении налогоплательщиками своих обязательств.

Такой подход позволил сократить издержки и обеспечил дополнительные поступления в бюджет страны: в 2024 году 56% недоимок выявили без проверок, а 67% доначислений — в том числе, благодаря взаимодействию с МВД.

Правоохранители отмечают повышение качества материалов проверок в сотрудничестве с ФНС: если в 2021-2023 годах уголовные дела возбуждали в 50% случаев, то в 2024 году — в 70%. Среднее доначисление выросло с 78 до 109 млн рублей.

Число сообщений о правонарушениях, полученных от налоговых органов, уменьшилось на 13%. В некоторых субъектах страны правоохранительные органы получают сведения о налоговых нарушениях еще на этапе подготовки к проверке.

Одна из главных угроз налоговой безопасности, требующая комплексного решения — бумажный НДС. В ноябре 2024 года Уголовный кодекс России дополнили статьей об ответственности за фальшивые счета-фактуры. Максимальное наказание — лишение свободы до 7 лет с изъятием дохода осужденного за 5 лет (или со штрафом до 800 тысяч).

В приоритет инспекторы ФНС и полицейские сейчас ставят совершенствование системы предупреждения налоговых правонарушений, включая профилактику и повышение эффективности контрольно-аналитической работы.