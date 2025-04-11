Власти ускорят таможенное оформление товаров из Калининградской области

Это позволит наладить более тесное взаимодействие таможенных органов, ускорить оформление товаров и усилить правоохранительный блок, считает Таможенная служба.

«Морское и сухопутное сообщение эксклава осуществляется преимущественно через территории, входящие в регион деятельности СЗТУ. Переподчинение Калининградской областной таможни будет способствовать улучшению транспортной логистики, и как следствие, ускорению таможенного оформления товаров, следующих из Калининградской области в “большую” Россию», — объясняет ФТС.

Контроль за Калининградской таможней ведут в том числе иные государственные контролирующие и надзорные органы, расположенные в Северо-Западном федеральном округе. Объединение структурных подразделений повысит эффективность взаимодействия с ними и позволит быстрее реагировать на внештатные ситуации.

Есть необходимость организации комплексного сопровождения оперативно-розыскной деятельности в регионе, подытожила ФТС.