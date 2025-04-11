Уведомление на ЕНП по налогу на имущество нужно подать даже при наличии переплаты по нему

В 2025 году налогоплательщики-организации обязаны предоставить уведомления об исчисленных суммах налога на имущество от кадастровой стоимости.

В соответствии с п. 9 ст. 58 НК компании должны подать уведомления в следующие сроки:

за первый квартал — не позднее 25 апреля 2025;

за второй — не позднее 25 июля;

за третий — не позднее 25 октября;

за четвертый квартал — не позднее 25 февраля 2026 года.

УФНС обращает внимание, что уведомление нужно подать даже при наличии переплаты по налогу на имущество. Иначе штраф.

При заполнении сведений об исчисленных суммах имущественных налогов необходимо:

указывать код отчетного периода «34» и номер квартала;

учитывать код ОКТМО объектов налогообложения и соответствующие им КБК;

учитывать ОКТМО объектов — при заполнении уведомления по налогу на имущество.

Если в реквизитах уведомления допущена ошибка, нужно направить новый документ с верными реквизитами только в отношении обязанности, по которой допущена ошибка:

неверно указана сумма обязанности — уведомление с теми же реквизитами, но с верной суммой;

неверно указаны иные реквизиты — по ранее указанным реквизитам обязанности сумма «0» и новая обязанность с верными реквизитами.

Уведомление за 2025 год можно подать одно за весь год, но тогда заполнить строки по каждому кварталу отдельно.

Подробнее о том, как использовать новые формы отчетности, КБК, заполнять ЕНП-уведомления и декларации по налогам, расскажем на новом курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы узнаете, как работать с кадрами, освоите управленку и финанализ. После обучения получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Смотрите программу нашего нового курса и скорее занимайте места! Старт потока 15 апреля.