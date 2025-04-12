Правительство РФ просят легализовать расчеты в криптовалюте

Специалисты международного экспедитора и таможенного представителя ГК «ЕТЕ» направили официальное обращение Михаилу Мишустину с предложением разработать нормативно-правовую базу для проведения взаиморасчетов с иностранными поставщиками в цифровых валютах.

Изменения предлагают внести в Гражданский, Налоговый кодексы, а также федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

Среди предложений — определить правовой статус криптовалюты, порядок ее эмиссии, обращения и бухгалтерского учета, платформу и госорган, который будет контролировать операции с валютой. Об этом сказано в пресс-релизе компании, он есть у «Клерка».

Пока законодательство РФ запрещает расплачиваться за купленный товар в криптовалюте. При этом за 2024 год интерес бизнеса к реализации транзакций за рубеж вырос на 40%. Но санкции против российских финансовых учреждений препятствуют расчетам с иностранными поставщиками.

Сроки платежей в Китай варьируются от 5 дней до нескольких месяцев. Аналогичная ситуация с задержками в Казахстан. В 2025 году ситуацию осложняет включение в проверки OFAC не только крупных банков Китая, но и муниципальных.

По закону с криптовалютой можно проводить любые сделки, связанные с куплей-продажей, передавать в залог, менять, но расплачиваться за купленный товар нельзя, поскольку на территории РФ официальная денежная единица — рубль. В то же время российским компаниям разрешены международные расчеты в криптовалюте, что позволяет решить проблемы с зарубежными платежами, но несет риски для бизнеса.