Инструкция от эксперта: как выстроить финансовую модель бизнеса

Финансовая модель позволяет на основании системы показателей спрогнозировать выручку, а также просчитать, как изменения на рынке или внутри проекта скажутся на работе компании.

Для построения финансовой модели нужно:

проанализировать финансовые показатели;

рассчитать величину инвестиций;

оценить потенциальные убытки, сроки окупаемости;

выявить возможные риски и подготовиться к ним;

определиться с контрольными показателями эффективности бизнеса.

Нужно построить финансовую модель? Сделайте это вместе с экспертом на наглядных примерах. Приходите на бесплатный вебинар «Строим финансовую модель бизнеса (производство): от сбора данных до построения». Он состоится 17 апреля в 13:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. Моделируем новый бизнес: с чего начать и какие данные нужны.

2. Откуда брать данные для финмодели:

сезонность;

средний чек;

конверсия;

расходы и др.

3. Строим финансовую модель производственного бизнеса (на примере производства мебели на заказ).

4. Анализ модели: выгодно ли вкладываться в бизнес.

Спикер — Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».

Ждем вас на вебинаре 17 апреля в 13:00 мск!