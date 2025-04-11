Инструкция от эксперта: как выстроить финансовую модель бизнеса

Финансовая модель позволяет на основании системы показателей спрогнозировать выручку, а также просчитать, как изменения на рынке или внутри проекта скажутся на работе компании.
Для построения финансовой модели нужно:
проанализировать финансовые показатели;
рассчитать величину инвестиций;
оценить потенциальные убытки, сроки окупаемости;
выявить возможные риски и подготовиться к ним;
определиться с контрольными показателями эффективности бизнеса.
Нужно построить финансовую модель? Сделайте это вместе с экспертом на наглядных примерах. Приходите на бесплатный вебинар «Строим финансовую модель бизнеса (производство): от сбора данных до построения». Он состоится 17 апреля в 13:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
1. Моделируем новый бизнес: с чего начать и какие данные нужны.
2. Откуда брать данные для финмодели:
сезонность;
средний чек;
конверсия;
расходы и др.
3. Строим финансовую модель производственного бизнеса (на примере производства мебели на заказ).
4. Анализ модели: выгодно ли вкладываться в бизнес.
Спикер — Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».
Ждем вас на вебинаре 17 апреля в 13:00 мск!
Начать дискуссию