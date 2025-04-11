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Вебинары для бухгалтеров

Инструкция от эксперта: как выстроить финансовую модель бизнеса

Финмодель помогает бизнесу выстроить стратегию развития, привлечь инвестиции и увеличить чистую прибыль.

Финансовая модель позволяет на основании системы показателей спрогнозировать выручку, а также просчитать, как изменения на рынке или внутри проекта скажутся на работе компании.

Для построения финансовой модели нужно:

  • проанализировать финансовые показатели;

  • рассчитать величину инвестиций;

  • оценить потенциальные убытки, сроки окупаемости;

  • выявить возможные риски и подготовиться к ним;

  • определиться с контрольными показателями эффективности бизнеса.

Нужно построить финансовую модель? Сделайте это вместе с экспертом на наглядных примерах. Приходите на бесплатный вебинар «Строим финансовую модель бизнеса (производство): от сбора данных до построения». Он состоится 17 апреля в 13:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. Моделируем новый бизнес: с чего начать и какие данные нужны.

2. Откуда брать данные для финмодели:

  • сезонность;

  • средний чек;

  • конверсия;

  • расходы и др.

3. Строим финансовую модель производственного бизнеса (на примере производства мебели на заказ).

4. Анализ модели: выгодно ли вкладываться в бизнес.

Спикер — Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».

Ждем вас на вебинаре 17 апреля в 13:00 мск!

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