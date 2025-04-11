ЦБ нашел нарушения у 16 банков. Они не раскрывали подробности льготной ипотеки

Банки должны рассчитать полную стоимость (ПСК) кредита на основании максимально возможных расходов по нему. Эту информацию нужно публиковать и на сайтах, и в офисах.

Центробанк нашел нарушения в публикациях о льготной ипотеке на сайтах 16 банков. При размещении материалов они не учитывали возможное повышение процентной ставки.

«По закону банки обязаны рассчитывать ПСК исходя из максимально возможных расходов по кредиту. Эта информация должна быть доступна для заемщика на сайтах и в местах оказания услуг кредитной организации», — сказано в телеграм-канале ЦБ.

В некоторых случаях банки могут повысить ставку по льготной ипотеке, если заемщик перестанет соответствовать условиям программы, а также если он уже воспользовался льготой при покупке жилья.

Регулятор потребовал исправить нарушения и рассчитать ПСК в соответствии с законом.