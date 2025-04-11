Аграриям из новых регионов выделят господдержку на 5 млрд рублей

Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев заявил, что на поддержку аграриев, пищевой и перерабатывающей промышленности в новых регионах выделят порядка 5 млрд рублей.

«Это значимые деньги, которые позволяют им чувствовать себя достаточно уверенно. Очень надеемся на достойный сев и урожай по итогам», — сказал Патрушев.

В ходе посевной кампании в Новороссии и Донбассе засеяли уже 200 тыс. га яровыми и 1,6 млн га озимыми сортами пшеницы.

Также в новых регионах до 270 млн рублей увеличилась господдержка хлебопекарной промышленности. В 2024 году предприятия мясной перерабатывающей промышленности получили субсидии в размере 20%. В 2025 году на эти цели предусмотрено 401,4 млн рублей.