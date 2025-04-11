🗼 В ракетно-космической отрасли стало на 13% больше малых предприятий

В 2024 году общая выручка предприятий МСП в космической сфере превысила 25 млрд рублей. Всего в отрасли работают 108 таких компаний.

За год число малых и средних предприятий (МСП) в ракетно-космической отрасли увеличилось на 13%, что превысило значения, которые были до пандемии.

Сейчас занимаются производством космических аппаратов, ракет-носителей и компонентов для них 93 МСП, еще 15 компаний работают в области космического транспорта и лабораторий.

«За последний год количество предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере космоса, увеличилось до 108 компаний и превысило показатели 2020 года, когда в России насчитывалось около 100 таких МСП», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

На малый и средний бизнес в ракетно-космической сфере работают больше 3 тыс. человек, суммарный доход таких компаний в 2024 году превысил 25 млрд рублей. Средний возраст предприятий составляет около девяти лет. Некоторый бизнес существует еще с 90-х годов.

Большинство МСП из космической отрасли зарегистрированы в Москве (31%), Московской области (16%), Санкт-Петербурге (9%), в Татарстане (7%) и Самарской области (6%).