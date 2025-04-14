С 2026 года начнут по-новому индексировать пенсии

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что индексация пенсий будет происходить дважды в год: с февраля — по уровню инфляции за прошлый год и с апреля — по уровню роста доходов Социального фонда (СФР).

Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями сообщил о переходе с 2026 года на двухэтапную схему индексации страховых пенсий.

«Со следующего года перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Они будут увеличиваться дважды — с февраля по уровню инфляции за прошлый год, с апреля — по уровню роста доходов социального фонда», — сказал премьер.

Ранее мы сообщали, что для получения пенсионных надбавок не обязательно регистрироваться на Госуслугах.

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