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Пенсии

Для получения пенсионных надбавок не обязательно регистрироваться на Госуслугах

Пенсионерка осталась без положенной ей надбавки к пенсии из-за того, что не была зарегистрирована на Госуслугах и подала заявление в бумажном виде. Суды приняли сторону соцзащиты, но ВС осудил формальный подход к делу.

Верховный суд объяснил, что пенсионеры не обязаны регистрироваться на портале Госуслуги, чтобы подать заявление о прибавке к пенсии. Это можно сделать и в бумажном виде.

В суде рассмотрели дело пенсионерки, которая попросила назначить ей региональную социальную доплату к пенсии до городского стандарта. Она соответствовала требованиям, но заявление написала вручную. У нее отказались принимать документы, поскольку они должны быть поданы в электронном виде через портал Госуслуг, а женщина не была зарегистрирована на нем.

Все предыдущие инстанции приняли сторону соцзащиты, но Верховный суд решил, что нельзя применять к делу формальный подход, а стоит учесть все обстоятельства человека. Также в ВС напомнили, что ни один закон не обязывает россиян регистрироваться на едином портале государственных и муниципальных услуг.

«Формальный подход не должен допускаться в делах, в которых гражданин в отношениях с органами публичной власти выступает как слабая сторона», — сказано в определении суда от 03.05.2025 № 5-КГ24-127-К2.

Также ВС отметил, что органы соцзащиты должны принять заявление в представленном виде и назначить доплату к пенсии. Дело направили на пересмотр в суд первой инстанции, но уже с учетом позиции ВС.

Ольга Ульянова
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