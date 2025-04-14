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Регистрация обособленных подразделений

ФНС: не нужно регистрировать обособку, если торговля на рынке будет меньше месяца

Федеральную налоговую службу спросили, нужно ли регистрировать обособленное подразделение, если имеет место выездная торговля на основании договора аренды торгового места на рынке на срок три дня.

Ведомство в своем телеграм-чате объяснило, что обособленное подразделение организации — это любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места.

Рабочее место считается стационарным, если оно создано на срок более 1 месяца (п. 2 ст. 11 НК).

То есть можно не регистрировать обособку, если торговать придется несколько дней.

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