ФНС: не нужно регистрировать обособку, если торговля на рынке будет меньше месяца

Ведомство в своем телеграм-чате объяснило, что обособленное подразделение организации — это любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места.
Рабочее место считается стационарным, если оно создано на срок более 1 месяца (п. 2 ст. 11 НК).
То есть можно не регистрировать обособку, если торговать придется несколько дней.
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