Сделайте космический скачок в бухгалтерии! Записывайтесь на профкурсы по акции и приступайте к учебе

Вы узнаете, как без ошибок заполнить новые декларации по НДС и налогу на прибыль за 1 квартал (осталось меньше месяца!), научитесь составлять новые счета-фактуры, настраивать учет НДС на УСН в 1С и проходить проверки налоговой без стресса.
Успейте воспользоваться выгодными ценами и уже сегодня начать обучение! Старт обучения сегодня, 15 апреля.
После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО и отправим оригинал вам почтой.
Бухгалтер с нуля
Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.
Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов, который подтвердит новую профессию и актуальные навыки.
Цена сегодня: 9 900 рублей вместо
36 000 рублей. Старт потока 15 апреля.
Главный бухгалтер на ОСНО
На носу сдача отчетности за 1 квартал 2025 года, многие формы, например, декларации по НДС и налогу на прибыль, будут новыми. Чтобы вы заполнили всю документацию с первого раза без ошибок и претензий налоговиков, мы записали новый расширенный курс с реальными задачами и подробными инструкциями.
Это большой курс профпереподготовки, для которого мы записали почти 300 новых видеоуроков, составили конспекты, современные инструкции с иллюстрациями и скриншотами. Вы узнаете, как выбрать метод налоговой оптимизации, внедрить управленческий учет, научитесь работать с аналитикой и строить финансовые модели, чтобы на их основе предлагать управленческие решения руководителю.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена сегодня: 14 900 рублей вместо
33 000 рублей. Старт потока 15 апреля.
Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году
Хороших специалистов по учету ВЭД мало, поэтому они высоко ценятся на рынке. Получите все необходимые знания в сфере международной торговли, чтобы стать таким профессионалом.
Вы научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. Мы обновили программу курса и добавили туда дополнительный урок по расчетам в период санкций через платежных агентов.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
Цена сегодня: 10 900 рублей вместо
35 200 рублей. Старт потока 15 апреля.
Учет НДС - 2025
НДС один из самых сложных налогов, а с этого года с ним должны работать все, и компании на ОСНО, и упрощенцы!
Мы составили программу обучения по требованиям 2025 года, которая учитывает все изменения в Налоговом кодексе и поможет разобраться с самыми сложными моментами в уплате НДС: от формирования счетов-фактур до сдачи декларации.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.
Цена сегодня: 7 900 рублей вместо
26 000 рублей. Старт потока 15 апреля.
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