Сделайте космический скачок в бухгалтерии! Записывайтесь на профкурсы по акции и приступайте к учебе

На носу сдача отчетности за 1 квартал 2025 года, многие формы, например, декларации по НДС и налогу на прибыль, будут новыми. Чтобы не нарваться на претензии налоговиков, лучше вовремя подготовиться. Вы еще успеваете записаться на профкурсы по акции. Сегодня, 15 апреля, начинаем обучение!

Вы узнаете, как без ошибок заполнить новые декларации по НДС и налогу на прибыль за 1 квартал (осталось меньше месяца!), научитесь составлять новые счета-фактуры, настраивать учет НДС на УСН в 1С и проходить проверки налоговой без стресса.

Успейте воспользоваться выгодными ценами и уже сегодня начать обучение! Старт обучения сегодня, 15 апреля.

Каталог курсов

После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО и отправим оригинал вам почтой.

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов, который подтвердит новую профессию и актуальные навыки.

Цена сегодня: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей. Старт потока 15 апреля.

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На носу сдача отчетности за 1 квартал 2025 года, многие формы, например, декларации по НДС и налогу на прибыль, будут новыми. Чтобы вы заполнили всю документацию с первого раза без ошибок и претензий налоговиков, мы записали новый расширенный курс с реальными задачами и подробными инструкциями.

Это большой курс профпереподготовки, для которого мы записали почти 300 новых видеоуроков, составили конспекты, современные инструкции с иллюстрациями и скриншотами. Вы узнаете, как выбрать метод налоговой оптимизации, внедрить управленческий учет, научитесь работать с аналитикой и строить финансовые модели, чтобы на их основе предлагать управленческие решения руководителю.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена сегодня: 14 900 рублей вместо 33 000 рублей. Старт потока 15 апреля.

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Хороших специалистов по учету ВЭД мало, поэтому они высоко ценятся на рынке. Получите все необходимые знания в сфере международной торговли, чтобы стать таким профессионалом.

Вы научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. Мы обновили программу курса и добавили туда дополнительный урок по расчетам в период санкций через платежных агентов.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена сегодня: 10 900 рублей вместо 35 200 рублей. Старт потока 15 апреля.

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НДС один из самых сложных налогов, а с этого года с ним должны работать все, и компании на ОСНО, и упрощенцы!

Мы составили программу обучения по требованиям 2025 года, которая учитывает все изменения в Налоговом кодексе и поможет разобраться с самыми сложными моментами в уплате НДС: от формирования счетов-фактур до сдачи декларации.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Цена сегодня: 7 900 рублей вместо 26 000 рублей. Старт потока 15 апреля.

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