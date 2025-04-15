Достаточно одного уведомления по всем платежам налогов на имущество организации

25 апреля 2025 года компании должны представить уведомления на ЕНП об исчисленной сумме авансовых платежей имущественных налогов — земельного, транспортного и на имущество юридических лиц за 1 квартал 2025.

Авансовые платежи по этим имущественным налогам за 1 квартал 2025 года организации должны уплатить не позднее 28 апреля.

Для распределения таких платежей при наступлении срока их уплаты по реквизитам КБК и ОКТМО в бюджеты региона и муниципальных образований по месту нахождения объектов налогообложения необходимо до 25.04.2025 включительно представить в ИФНС по месту постановки на учет уведомление об исчисленных суммах авансов по имущественным налогам (форма КНД 1110355).

Достаточно одного уведомления по всем платежам, уточняет УФНС.

Порядок заполнения уведомления установлен приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@:

ОКТМО — указывается по месту уплаты налога, то есть регистрации недвижимости (узнать ОКТМО можно на сайте ФНС);

КБК в уведомлении — КБК конкретного налога;

отчетный (налоговый) период (код)/номер квартала — 34/01 ;

отчетный (календарный) год — 2025.

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