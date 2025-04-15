ФНС: майнингом занимаются 722 компании и ИП

Для бизнеса, который связан с майнингом, есть два реестра — для операторов и для майнеров. Их ведет ФНС.

По данным ФНС на 1 апреля 2025 года официальной деятельностью, связанной с майнингом, занимаются 722 компании и ИП. Из них 116 находятся в реестре операторов майнинговой инфраструктуры, а остальные — в реестре майнеров.

Больше всего майнеров зарегистрировались в Красноярском крае, Иркутской области и Татарстане. Об этом сказано на сайте ФНС.

В 2025 году майнить криптовалюту запрещено в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Также в период высокого энергопотребления есть ограничения для Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.

Добывать криптовалюту могут также физлица, которые не находятся в реестре. Но в таком случае им нужно соблюдать ограничение по потреблению электричества до 6 тыс. кВт-ч в месяц.

До 25 апреля 2025 года майнеры, которые зарегистрированы как юридические лица, должны отчитаться по налогу на прибыль. Чтобы им было удобно рассчитать налоговую базу, ФНС запустила сервис, где публикуются котировки на каждую дату признания дохода. Подробнее об этом можно прочитать здесь.