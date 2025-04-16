🔥Открыта бронь на участие в VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия». Трехдневный марафон!

Приглашаем принять участие в летней практической сессии для бухгалтеров. Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня с насыщенной программой.

Специально для вас, дачники и отпускники, мы решили провести VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн!

За три дня разберетесь в том, что другие изучают месяцами: только проверенная информация о правилах работы в 2025 году, готовые решения и инструменты для работы от экспертов.

Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда. Мы открыли продажу билетов! Самые быстрые смогут купить по самой выгодной цене, а дальше — традиционное повышение.

На VIII Всероссийской бухгалтерский онлайн-конференции «Клерка» вас ждут 3 тематических направления:

налоги, отчетность, кадровый и воинский учет,

маркетплейсы и Ecom,

бухгалтерский аутсорсинг и проверки бизнеса.

Мы понимаем, что многим хочется послушать и про отчетность, и про поиск новых клиентов на рынке. Или про изменения работы на маркетплейсах и налоговые требования, поэтому команда «Клерка» приняла решение не делать параллельные потоки, а разбить выступления спикеров на три дня! Вам не придется выбирать, какая из тем для вас важнее, можно посмотреть выступления всех экспертов!

Для вас выступят:

Надежда Самкова, ведущий эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi;

Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям. Консультант по управлению;

Михаил Мухин, президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз»;

Дмитрий Ряховский, д.э.н., руководитель Департамента налогов;

Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия» и другие ведущие спикеры страны.

🔔Следите за анонсами, скоро мы начнем подробно рассказывать о программе мероприятия и докладах выступающих.

Билеты уже на сайте, и первые — по лучшей цене. Не тяните, самые быстрые пользователи смогут купить по самой выгодной цене, а дальше — традиционное повышение.

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Присоединяйтесь к конференции 18-20 июня и и узнайте из первых уст про самые значимые события в мире бухгалтерии и налогов! Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров. Ждем вас!