Если нет выплат и персонала, и такой фирмой управляет УК, РСВ и ПСФЛ все равно сдают

У ФНС спросили, нужно ли сдавать нулевые персонифицированные сведения о физлицах, если в организации нет ни одного сотрудника, в том числе директора, и у нее управляющая компания.

Ведомство ответило, что НК РФ не предусмотрено освобождение от обязанности плательщика страховых взносов сдать РСВ и перссведения в случае отсутствия выплат физическим лицам.

Такого освобождения нет и в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей компании.

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