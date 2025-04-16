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Персонифицированные сведения

Если нет выплат и персонала, и такой фирмой управляет УК, РСВ и ПСФЛ все равно сдают

Компания может передать полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющей компании (УК).

У ФНС спросили, нужно ли сдавать нулевые персонифицированные сведения о физлицах, если в организации нет ни одного сотрудника, в том числе директора, и у нее управляющая компания.

Ведомство ответило, что НК РФ не предусмотрено освобождение от обязанности плательщика страховых взносов сдать РСВ и перссведения в случае отсутствия выплат физическим лицам.

Такого освобождения нет и в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей компании.

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Комментарии

1
  • Юзвак Максим
    Юрист

    Странно, ФНС в схожей ситуации давала противоположные разъяснения

    Организация, находящаяся в стадии ликвидации, при отсутствии работников, с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые договоры, персонифицированные сведения о физических лицах не представляет.
    Персонифицированные сведения о физических лицах представляются в отношении всех застрахованных лиц, состоящих в трудовых отношениях, за период, за который представляются сведения.