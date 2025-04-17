🏡 На нежилой дачный дом вычет по НДФЛ в 2 млн рублей не дадут

При покупке или строительстве жилого дома положен имущественный вычет по НДФЛ в размере 2 млн рублей. Именно жилого. По нежилому этот вычет не дадут.

Разъяснение дает Минфин в письме от 28.12.2024 № 03-04-05/133666.

При этом расположенные на садовых земельных участках здания, сведения о которых внесены в ЕГРН до 01.01.2019 с назначением «жилое», «жилое строение», признаются жилыми домами. И необязательно вносить изменения в ЕГРН, менять названия объектов на «жилой дом».

Если после 01.01.2019 купить дом на садовом участке, у которого будет назначение «жилое» или «жилое строение», то по такому дому можно получить вычет.

Если дом купили до 2019 года и на тот момент он не признавался жилым, то права на вычет по такому дому нет.

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