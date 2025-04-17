Малый и средний бизнес выпустил облигации на 5 млрд рублей

За год объем рынка высокодоходных облигаций вырос в 2,5 раза. Выход на фондовый рынок становится более востребованным у представителей МСП.

С начала 2025 года представители малого и среднего бизнеса выпустили облигации на 5 млрд рублей. Это в два раза больше, чем за тот же период 2024 года. Соорганизатором эмиссии и якорным инвестором стал МСП Банк.

По сравнению с 2024 годом, объем рынка высокодоходных облигаций (ВДО) увеличился в 2,5 раза. Средний чек вырос в два раза, до 800 млн рублей.

«Выход на фондовый рынок становится все более востребованным инструментом привлечения финансирования в проекты компаний МСП и МСП+. Для ряда компаний выпуск облигаций станет логичным шагом в подготовке к IPO», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В 2025 году МСП Банк готов поддержать около 50 эмитентов и привлечь до 9 млрд рублей.

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