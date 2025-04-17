Общественная палата назвала Общественный совет при ФНС одним из самых эффективных

Общественники помогают налоговикам оптимизировать работу с бизнесом, их рекомендации применяют в законодательстве.

Общественный совет при ФНС — один из самых эффективных не только по рейтингам и формальным показателям, но и по содержательной работе, заявил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его словам, общественники рассматривают актуальные для бизнеса и граждан вопросы, а выводы и рекомендации с заседаний используют в законодательстве и при обобщении правоприменительной практики.

В свою очередь глава Общественного совета при ФНС Станислав Прокофьев отметил, что все технические документы, налоги и налоговое администрирование проходят «через призму человекоцентричности» — чтобы учесть общественное мнение по поводу нововведения.

Он также рассказал о новых способах взаимодействия с представителями МСП. Так, в 2024 году для диалога с МСП использовали формат вебинаров по вопросам дробления бизнеса и модернизации налоговой системы.

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