Как работать с НДС на УСН в 1С: пошаговые уроки и инструкции

В программах онлайн-курсов «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С» и «НДС на УСН-2025» мы дополнили уроки по учету в 1С.
Вы научитесь настраивать налоговые ставки по НДС, проводить реализацию, формировать счета-фактуры, книги покупок и продаж, декларацию по НДС.
Мы перезаписали для вас пять уроков:
Настройка ставки НДС при УСН — в программе 1С:Предприятие 8.3.
Оприходование товаров с НДС при УСН, входящий НДС — в программе 1С: Предприятие 8.3.
Продажа товаров и услуг с НДС и выписка счетов-фактур — в программе 1С:Предприятие 8.3.
Ведение Книги покупок и Книги продаж — в программе 1С:Предприятие 8.3.
Заполнение декларации по НДС для УСН — в программе 1С:Предприятие 8.3.
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