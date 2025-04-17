Как работать с НДС на УСН в 1С: пошаговые уроки и инструкции

Бухгалтерам на УСН в 2025 году приходится разбираться на ходу с особенностями НДС. Вопросов множество: от правильной настройки 1С, корректного оформления счетов-фактур до заполнения декларации. Облегчили вам задачу, подготовили наглядные пошаговые инструкции и добавили их в наши онлайн-курсы.

В программах онлайн-курсов «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С» и «НДС на УСН-2025» мы дополнили уроки по учету в 1С.

Вы научитесь настраивать налоговые ставки по НДС, проводить реализацию, формировать счета-фактуры, книги покупок и продаж, декларацию по НДС.

Мы перезаписали для вас пять уроков:

Настройка ставки НДС при УСН — в программе 1С:Предприятие 8.3.

Оприходование товаров с НДС при УСН, входящий НДС — в программе 1С: Предприятие 8.3.

Продажа товаров и услуг с НДС и выписка счетов-фактур — в программе 1С:Предприятие 8.3.

Ведение Книги покупок и Книги продаж — в программе 1С:Предприятие 8.3.

Заполнение декларации по НДС для УСН — в программе 1С:Предприятие 8.3.

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