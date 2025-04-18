❌ Электронное свидетельство ИНН юрлицу второй раз не выдадут

У налоговиков спросили, как юридическое лицо может повторно получить свидетельство ИНН в электронной форме.
Повторно «Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения» не выдают, ответили специалисты ФНС.
Но сведения об ИНН юрлица также есть в выписке из ЕГРН. Поэтому, если нужны эти данные, можно получить выписку через Госуслуги или личный кабинет юрлица, посоветовали налоговики. Понадобится ЭЦП.
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