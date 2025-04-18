Условие для перехода на ставку НДС 7% проверяется дважды: в течение года и по его итогам

Если доходы по итогам любого месяца 2025 года превысят нарастающим итогом 250 тыс. руб., ставку налога на добавленную стоимость 7% нужно применять с начала следующего месяца.

Пример 1 В октябре 2025 доходы превысили 250 млн рублей и составили 270 млн. Значит, с ноября 2025 упрощенец применяет ставку НДС 7%.

Если где-то в середине или конце года доходы превысили 250 тыс. руб., по итогам всего года они тоже превышают 250 тыс. Значит, с начала 2026 года организация/ИП на УСН применяет ставку 7%.

То есть условие для перехода на ставку НДС 7% проверяется в течение всего года, а затем по итогам года — чтобы определить, какую ставку применять с 1 января следующего года.

Пример 2 Весь год доход был меньше 250 тыс. руб. и применялась ставка НДС 5%. 31 декабря получили сумму, с учетом которой годовой доход стал больше 250 тыс. В этом случае с начала следующего года будет ставка 7%.