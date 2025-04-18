Первое в 2025 году уведомление о рассчитанном туристическом налоге подавать не нужно

Сдать декларацию по турналогу нужно до 25 апреля 2025, а заплатить его — до 28 апреля.

Первую декларацию по туристическому налогу за первый квартал 2025 года нужно сдать до 25 апреля включительно. Это обязаны сделать все, кто оказывает услуги по временному размещению туристов в гостиницах, хостелах, домах отдыха и других объектах, внесенных в реестр классифицированных средств размещения.

Новая обязанность касается только тех, кто принимает туристов в муниципальных образованиях, где введен этот налог.

Форма декларации утверждена приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@.

Отправлять уведомление на ЕНП о рассчитанной сумме налога не нужно, так как декларацию отправляют раньше, чем наступает срок уплаты налога. Все данные у налоговиков уже будут, уточнило региональное УФНС.

Компании и ИП, у которых среднесписочная численность сотрудников больше 100 человек, отправляют декларацию только в электронном виде.

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