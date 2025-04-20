🏢 Аренда в России подешевела на 10%. Даже в Москве

По итогам 1 квартала 2025 года в большинстве городов России зафиксировано снижение стоимости аренды жилья.

Лидерами стали Петропавловск-Камчатский (–29,2%), Саратов (–16,7%) и Мурманск (–15,5%). Москва на последней строчке рейтинга (–2,3%).

В Петропавловске-Камчатском средняя цена съема жилья упала сразу с 60 тыс. в начале января до 42,5 тыс. рублей в конце марта.

Значительное падение средней ставки аренды зафиксировано также в Архангельске (–13,3%), Калининграде (–12,5%) и Красноярске (–10%). Города-миллионники показали меньшую динамику падения цен: в Уфе квартиры стали дешевле на 8%, в Краснодаре — на 7,1%, в Нижнем Новгороде — на 5,4%, в Казани — на 5%, а в Екатеринбурге — на 4,4%.

Самое скромное сокращение арендной платы в Москве — с 77,2 до 75,4 тыс. рублей, по данным Домклик.

По итогам 1 квартала 2025 цены на аренду снизились и в крупных областных городах, например Тольятти (Самарская область). Там стоимость аренды упала на 20% и составила 20 тыс. рублей. Отрицательная динамика также в городах Московской и Ленинградской областей. В Мытищах, Люберцах, Химках и Балашихе арендные ставки потеряли от 11% до 15% за исключением Красногорска, где стоимость аренды выросла до 63,8 тыс. руб. (+1,3%).

В Мурино, самом густонаселенном городе Ленинградской области, ставка аренды в конце марта находилась на уровне 25 тыс. руб. (–11%).

Ставки аренды не изменились в Костроме (25 тыс. руб.), Новосибирске и Иркутске (по 35 тыс. соответственно), Перми (30 тыс.) и Санкт-Петербурге (46 тыс. руб.).

Рост арендных ставок отмечен в курортных городах Краснодарского края (+15% в Сочи), Калининградской области (более 20% в Зеленоградске и Светлогорске) и Ставропольского края (+1,6% в Пятигорске). Среди региональных центров удорожание аренды отмечено в Воронеже (+4%), Владивостоке (+10,8%) и Самаре (+14,6%).

Директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи объяснил тенденцию ростом предложения, которое увеличилось примерно на 16% по всей стране. Особенно в крупных городах. Хотя исключением оказался Санкт-Петербург, где объем предложений прежний.

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