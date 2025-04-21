🌸 Выгода до 72%: акция на курсы ко Дню главного бухгалтера!

День главного бухгалтера — настоящий праздник, поэтому «Клерк» поздравляет всех читателей и дарит скидки на самые актуальные профкурсы. Главбух на УСН, на ОСНО, бухгалтер по зарплате и другие курсы уже доступны по сниженной цене.

«Клерк» поздравляет всех бухгалтеров с профессиональным праздником! В честь Дня главного бухгалтера мы запускаем скидки до 72% на самые актуальные курсы профпереподготовки и повышения квалификации.

Праздник — отличный повод подтянуть свои знания и сделать себе подарок. Неважно, что вы хотите изменить: улучшить знания, освежить текущие или даже сменить направление. В курсах «Клерка» вы найдете все необходимое.

Комплексный курс профессиональный переподготовки, который сделает из вас главного бухгалтера компании на УСН. Вы изучите все необходимые навыки для ведения учета от ИП до компаний малого и среднего бизнеса.

Вы научитесь учет любой компании на упрощенке по новым требованиям: работать с НДС, настраивать 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена курса со скидкой 72% сегодня: 8 900 рублей вместо 31 790 рублей.

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Это комплексный курс, который сделает из вас главного бухгалтера коммерческой организации.

Вы сможете вести учет для компаний на ОСНО в последней версии 1С, составлять отчетность любой сложности, защищать бизнес от налоговых проверок и проводить грамотное налоговое планирование, которое так ценят руководители.

Узнаете, как выбрать метод налоговой оптимизации, внедрить управленческий учет, научитесь работать с аналитикой и строить финансовые модели, чтобы на их основе предлагать управленческие решения руководителю.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена курса со скидкой 54% сегодня: 14 900 рублей вместо 33 000 рублей.

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С 1 января 2025 года бухгалтеры уже по-новому рассчитывают НДФЛ, зарплату и вычеты по налогу. Чтобы вам было проще адаптироваться к переменам, мы обновили программу курса и добавили туда информацию по детским выплатам, новым ставкам страховых взносов, лимитам и расчетам больничных на 2025 год.

В процессе обучения вы изучите все виды расчетов, научитесь работать с зарплатой от А до Я и получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена курса со скидкой 71% сегодня: 8 900 рублей вместо 31 700 рублей.

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На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Поможете руководителю определить слабые места в работе компании, станете его правой рукой — сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.

После обучения вы получите официальное удостоверение на 140 ак. часов.

Цена со скидкой 52% сегодня: 12 900 рублей вместо 27 000 рублей.

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