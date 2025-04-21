ФНС хочет обновить порядок присвоения и применения ИНН

Налоговики планируют изменить структуру ИНН для физлиц и компаний. Например, при использовании номера ЕРН физлицо сможет не указывать ИНН.

Кроме того, возможности поставить отметку ИНН в паспорте больше не будет, а номер разрешат не подтверждать свидетельством, которое уже давно не выдают. Об этом сказано на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменят и цифры в ИНН. Если сейчас первые четыре цифры ИНН — это код налогового органа, то потом первые две цифры будут обозначать только код региона, а остальные две цифры будут индексом, который определить ФНС. При этом длина ИНН и остальные знаки сохранятся.

Пока что ИНН могут заменить персональные данные, такие как ФИО, дата и место рождения, пол, местожительства, информация о гражданстве и паспортные данные. Согласно поправкам, вместо ИНН разрешат указывать ЕРН. Однако такой порядок будет доступен только физлицам, которые не зарегистрированы в качестве ИП.

Информацию о номере записи в ЕРН можно найти:

в личном кабинете на Госуслугах;

в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС;

отметку могут поставить на 18-й или 19-й страницах паспорта.