ФНС хочет обновить порядок присвоения и применения ИНН

Налоговики планируют изменить структуру ИНН для физлиц и компаний. Например, при использовании номера ЕРН физлицо сможет не указывать ИНН.
Кроме того, возможности поставить отметку ИНН в паспорте больше не будет, а номер разрешат не подтверждать свидетельством, которое уже давно не выдают. Об этом сказано на портале проектов нормативных правовых актов.
Изменят и цифры в ИНН. Если сейчас первые четыре цифры ИНН — это код налогового органа, то потом первые две цифры будут обозначать только код региона, а остальные две цифры будут индексом, который определить ФНС. При этом длина ИНН и остальные знаки сохранятся.
Пока что ИНН могут заменить персональные данные, такие как ФИО, дата и место рождения, пол, местожительства, информация о гражданстве и паспортные данные. Согласно поправкам, вместо ИНН разрешат указывать ЕРН. Однако такой порядок будет доступен только физлицам, которые не зарегистрированы в качестве ИП.
Информацию о номере записи в ЕРН можно найти:
в личном кабинете на Госуслугах;
в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС;
отметку могут поставить на 18-й или 19-й страницах паспорта.
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Комментарии2
На Клерке есть люди, которые могут рассказать зачем все эти движения нужны? Без сарказма.
Какой практический смысл в изменение структуры, в ЕРН, в разграничение использования ЕРН/ИНН вложены? В правила "ЕРН используй, но только несли не ИП", зачем вместо вроде бы очевидного выбора в пользу или/или ИНН/СНИЛС вводят ещё и ЕРН третьим уникальным номером.
Так и непонятно что изменится. Особенно с учётом опечатки в тексте. Первые две цифры и так регион показывают. Вторая пара указывает на код НО в момент присвоения.
Паспортные данные это разве не есть всё перечисленное перед ними?
Ну и добавьте "Сообщить об ошибке" 😑
На Клерке есть люди, которые могут рассказать зачем все эти движения нужны? Без сарказма.
без сарказма нет!