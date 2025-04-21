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Новости ФНС

ФНС хочет обновить порядок присвоения и применения ИНН

Первые четыре цифры ИНН изменятся, вместо него физлица смогут указать номер ЕРН.

Налоговики планируют изменить структуру ИНН для физлиц и компаний. Например, при использовании номера ЕРН физлицо сможет не указывать ИНН.

Кроме того, возможности поставить отметку ИНН в паспорте больше не будет, а номер разрешат не подтверждать свидетельством, которое уже давно не выдают. Об этом сказано на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменят и цифры в ИНН. Если сейчас первые четыре цифры ИНН — это код налогового органа, то потом первые две цифры будут обозначать только код региона, а остальные две цифры будут индексом, который определить ФНС. При этом длина ИНН и остальные знаки сохранятся.

Пока что ИНН могут заменить персональные данные, такие как ФИО, дата и место рождения, пол, местожительства, информация о гражданстве и паспортные данные. Согласно поправкам, вместо ИНН разрешат указывать ЕРН. Однако такой порядок будет доступен только физлицам, которые не зарегистрированы в качестве ИП.

Информацию о номере записи в ЕРН можно найти:

  • в личном кабинете на Госуслугах;

  • в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС;

  • отметку могут поставить на 18-й или 19-й страницах паспорта.

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Комментарии

2
  • rcnrcn
    Суетолог

    На Клерке есть люди, которые могут рассказать зачем все эти движения нужны? Без сарказма.

    Какой практический смысл в изменение структуры, в ЕРН, в разграничение использования ЕРН/ИНН вложены? В правила "ЕРН используй, но только несли не ИП", зачем вместо вроде бы очевидного выбора в пользу или/или ИНН/СНИЛС вводят ещё и ЕРН третьим уникальным номером.

    Изменят и цифры в ИНН. При этом длина ИНН и остальные знаки сохранятся.

    Так и непонятно что изменится. Особенно с учётом опечатки в тексте. Первые две цифры и так регион показывают. Вторая пара указывает на код НО в момент присвоения.

    Пока что ИНН могут заменить персональные данные, такие как ФИО, дата и место рождения, пол, местожительства, информация о гражданстве и паспортные данные.

    Паспортные данные это разве не есть всё перечисленное перед ними?

    Ну и добавьте "Сообщить об ошибке" 😑

    местожительства

    будут индексом, который определить ФНС.