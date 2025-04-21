⚡️ Итоги дня: за незаконную рыбалку осудили 2 тысячи человек, «Яндекс» вложит в образование 5 млрд рублей, а на вредные привычки уходит до 50% прожиточного минимума

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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии13
И ни одного слова во всей новости про то, какие именно привычки имелись в виду!
Мне ещё интересно они сами сознались, что тратят именно на вредные привычки или просто перечислили список ежемесячных покупок, а их вредность обозначил кто-то другой в соответствии с каким-нибудь реестром?
Обратите внимание на то, что ничего не говорится о том, кто проводил подобный опрос.
Вот например есть какая-нить баба. Вредная.
И ты на неё потратил. Эти затраты учитываются в этой выборке трат?
Наверняка! Список вредных баб и мужиков прилагается отдельно.
я бы поизучал! Даже в отрыве от чьих-либо и каких-либо трат!
Типа, вложения в нее не окупились, не ответила взаимностью? ;-)
Верим?
Верить на слово - не научно! Пусть докажет.
Если врач настойчиво рекомендует и даже записывает в лист назначений какие-либо БАДы, не упоминая при этом, что это вообще-то не лекарственный препарат, его же тоже можно привлечь за мошенничество? Или как?
врача? нельзя! Их и так мало осталось!
и вообще - у них зарплата маленькая
Чувствую, что это как-то связано....