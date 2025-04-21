⚡️ Итоги дня: за незаконную рыбалку осудили 2 тысячи человек, «Яндекс» вложит в образование 5 млрд рублей, а на вредные привычки уходит до 50% прожиточного минимума

За незаконную рыбалку в 2024 году осудили почти 2 тыс. человек. В колонии отправили 44 человека, 617 получили условные сроки, 356 лицам были назначены штрафы, общая сумма которых превысила 24 млн рублей.

Траты россиян на вредные привычки составили 30-50% прожиточного минимума. 62,3% россиян заявляют, что тратят на вредные привычки от 5 тыс. до 10 тыс. рублей ежемесячно, что составляет до 56% официального прожиточного минимума в России (17 733 рубля). Расходы 12,4% не превышают 1 тыс., еще 12% — 5 тыс. рублей. Более 10 тыс. тратят 4,2%.

В Москве задержали мошенников, которые продавали БАДы под видом лекарств. Они использовали приемы психологического давления, убеждали пострадавших принимать якобы необходимые препараты, которые на самом деле не оказывали существенного влияния на лечение заболеваний.

В Китае ювелирная компания установила в торговых центрах банкоматы, которые принимают золото и золотые украшения. Система определяет вес и пробу металла, а затем переплавляет изделие и рассчитывает размер выплаты по курсу Шанхайской биржи золота.

CDEK.Shopping запустил B2B-направление для оптовых закупок из Китая. Это позволит увеличить объем заказов из-за рубежа через сервис на 15-20%.

«Яндекс» инвестирует более 5 млрд рублей в образование до конца 2025 года. Средства направят на подготовку специалистов в области IT, ИИ, а также на запуск новых программ и разработку решений для школ и вузов.

Южнокорейская компания Kia зарегистрировала четыре новых товарных знака в России. Один из них направлен на проектирование автозаводов и промпредприятий, два других — на производство масел, машин и на их техобслуживание.

На скоростных участках трасс М-4 «Дон» и М-11 «Нева» с 21 апреля 2025 года отменили ограничения скорости, которые были в зимний период для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонн.

В Москве 2ГИС начал показывать в навигаторе сигналы светофоров. Функционал пока работает в некоторых местах в Москве — в районе Цветного Бульвара, Крылатском, на улице Авиаконструктора Сухого, в районе метро Владыкино и на улице Веерной. Данные о светофорах предоставляет Центр организации дорожного движения Москвы.

Высокий спрос на дубайский шоколад привел к дефициту фисташек. Цены на них за год выросли с $7,65 до $10,3 за фунт (0,45 кг).