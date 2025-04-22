Лекарствами для животных нельзя торговать на ПСН

Реализация лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке, не подпадает под ПСН. Средств для лечения животных это тоже касается.

С 1 сентября 2024 года ввели обязательную маркировку на лекарственные препараты для ветеринарного применения. Перечень таких препаратов (в разрезе кодов ОКПД2) приведен в постановлении Правительства от 28.04.2018 № 792-р.

В этой связи ИП, которые продают реализуют маркированные лекарственные препараты для ветеринарного применения при фармацевтической деятельности, не вправе применять ПСН после 01.09.2024.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 18.12.2024 № 03-11-11/128067.

По такой деятельности ИП могут, в частности, применять УСН.

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