Не всегда за возвратом таможенных платежей нужно обращаться в ФТС

Если таможенное оформление международных почтовых отправлений (МПО) идет в рамках приказа Минфина от 21.12.2018 № 279н <Об определении требований к назначенным операторам почтовой связи и условий совершения операций по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования, приобретенных физлицом в рамках международной электронной торговли, пересылаемых в МПО>, то перечисляет таможенные платежи Почта России от имени и по поручению физлица – приобретателя товаров за счет его собственных средств.

Особенность доставки МПО в рамках такого приказа в том, что человек может оплатить таможенную пошлину онлайн на сайте или через приложение Почты России до прибытия товаров в место международного почтового обмена в РФ.

То есть непосредственно в таможенный орган физлицо уплату не производит, уточняет ФТС.

Когда физлицо заказывает товар на иностранной торговой площадке и выбирает для доставки пересылку в МПО, с покупателем Почта России как уполномоченный оператор автоматически заключает публичный договор оферты о взаимодействии при декларировании товаров и уплате таможенных платежей. Он содержит акцепт (полное принятие всех условий оферты) для декларирования товаров, пересылаемых в МПО.

По условиям оферты (разд. 5) все споры и разногласия, не отраженные в ней, разрешаются путем переписки.

Таким образом, для возврата таможенных платежей, уплаченных онлайн на сайте или в приложении Почты России, физлицу нужно обращаться в службу поддержки по оплате таможенных платежей АО «Почта России» по адресу электронной почты customspay@russianpost.ru.

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