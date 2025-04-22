Стартует экспорт товаров из России в Иран

В итоге с руководителем таможенной службы Ирана Фороудом Асгари достигнуты важные договоренности и подписаны:
протокол о расширении проекта «Упрощенный таможенный коридор». Документ запускает начало работы проекта на экспорт из России в Иран и закрепляет его действие на многие категории товаров российского экспорта – пшеницу и другие злаковые, муку, древесину, оборудование, продукцию химпрома и др.;
порядок обмена информацией об уполномоченных экономических операторах (УЭО) для взаимного признания УЭО в рамках ранее подписанного правительствами России и Ирана соглашения.
Также согласованы совместные действия по дальнейшему развитию автомобильного транзита грузов между Россией и Ираном в рамках МТК «Север-Юг».
Стороны также определили совместные меры по реализации Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, которое вступит в силу в мае 2025 года.
В связи со взаимным снижением тарифной защиты ожидается существенный рост объемов взаимной торговли, утверждает ФТС.
Недавно был назначен представитель ФТС России в Иране.
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