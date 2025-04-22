Стартует экспорт товаров из России в Иран

Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерий Пикалев 21 апреля 2025 года принял участие в первом заседании российско-иранской Рабочей группы по таможенному сотрудничеству.

В итоге с руководителем таможенной службы Ирана Фороудом Асгари достигнуты важные договоренности и подписаны:

протокол о расширении проекта «Упрощенный таможенный коридор». Документ запускает начало работы проекта на экспорт из России в Иран и закрепляет его действие на многие категории товаров российского экспорта – пшеницу и другие злаковые, муку, древесину, оборудование, продукцию химпрома и др.;

порядок обмена информацией об уполномоченных экономических операторах (УЭО) для взаимного признания УЭО в рамках ранее подписанного правительствами России и Ирана соглашения.

Также согласованы совместные действия по дальнейшему развитию автомобильного транзита грузов между Россией и Ираном в рамках МТК «Север-Юг».

Стороны также определили совместные меры по реализации Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, которое вступит в силу в мае 2025 года.

В связи со взаимным снижением тарифной защиты ожидается существенный рост объемов взаимной торговли, утверждает ФТС.

Недавно был назначен представитель ФТС России в Иране.